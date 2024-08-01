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«Эльфсборг» — «Шериф»: прогноз «Чемпионата» на матч Лиги Европы

«Эльфсборг» — «Шериф»: прогноз «Чемпионата» на матч Лиги Европы
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Лиги Европы «Эльфсборг» — «Шериф».

Ставка: «Шериф» не проиграет «Эльфсборгу» за 2.60.

«Эльфсборг» стал ещё на один шаг ближе к выходу в следующий раунд квалификации, одержав победу со счётом 1:0 в первом матче с «Шерифом». Чемпион Швеции изначально выглядел интереснее по сравнению с соперником. Только проиграв минувший матч первенства «Юргордену» (1:2), «жёлтые» прервали серию из шести побед.

Лига Европы . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
01 августа 2024, четверг. 20:00 МСК
Эльфсборг
Борас, Швеция
Не начался
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Если у шведского клуба сезон уже начался, то у «Шерифа» всё ещё впереди. С одной стороны, он может спокойно заниматься задачей с выходом в Лигу Европы, а с другой, трудно поддерживать игроков в тонусе. «Осы» в предыдущем раунде с трудом победили «Зирю». Причём первую встречу дома они проиграли, а в ответной на выезде сравняли общий счёт, а победили по пенальти.

Больше похоже на то, что «Шериф» найдёт в себе силы, чтобы не проиграть предстоящий матч. Всё-таки были времена, когда клуб удивлял на уровне еврокубков. Предлагаем поставить на то, что «осы» не проиграют, за 2.60. Но это не значит, что у него есть шансы на проход в следующий раунд. Вероятнее всего, нас ждёт ничья.

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