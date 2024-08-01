«Войводина» — «Аякс»: прогноз «Чемпионата» на матч Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Лиги Европы «Войводина» — «Аякс».

Ставка: победа «Аякса» за 1.62.

Очень интересную историю могли наблюдать болельщики в первом матче между «Аяксом» и «Войводиной». В первом тайме наблюдалось огромное преимущество клуба из Амстердама. Он нанёс семь ударов за 45 минут, из которых три пришлись в створ. Сербская команда ответила лишь двумя ударами, и оба мимо. Но это не помогло хозяевам открыть счёт.

Во втором тайме «Войводина» как будто проснулась и заиграла в качественный футбол. Она даже выглядела лучше «Аякса» в нападении, нанесла больше ударов и чаще владела мячом. Дело шло к ничьей, но на 86-й минуте амстердамцы нашли способ забить победный мяч. Теперь им необходимо оберегать минимальное преимущество в счёте.

Не стоит ожидать большого превосходства «Аякса», ведь сербский клуб показал, что умеет огрызаться. Вероятнее всего, нас ожидает спокойная игра в исполнении амстердамцев, по большей части в защите. Но красно-белым придётся рисковать, особенно если счёт 0:0 будет держаться до конца встречи. Это может привести к пропущенному голу. Поэтому поставим на победу «Аякса» за 1.62.