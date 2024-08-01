«Маккаби» П-Т — «Брага»: прогноз «Чемпионата» на игру Лиги Европы 1 августа

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Лиги Европы «Маккаби» П-Т — «Брага».

Ставка: одна из команд не забьёт за 1.80.

«Брага» в первом матче с «Маккаби» П-Т сделала то, что было необходимо. «Оружейники» одержали победу с комфортным счётом 2:0. Теперь, на выезде, португальскому клубу остаётся просто не проиграть с разницей более чем в два мяча. С такой задачей можно справиться без особых проблем.

Однако к реализации «Браги» всё-таки остались вопросы после первой встречи. Она нанесла 22 удара в сторону ворот и девять в створ, но забила только два мяча. Либо «Маккаби» П-Т настолько классно обороняется, либо же у атаки «оружейников» есть недостатки.

Вероятнее всего, нас вновь ожидает доминирование «Браги». За счёт создания постоянной угрозы у ворот «Маккаби» П-Т португальская команда может снизить вероятность возникновения моментов в своей штрафной. Поэтому мы считаем, что «оружейники» вновь не пропустят. Поставить на то, что одна из команд не забьёт, можно за 1.80.