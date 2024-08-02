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Марокко — США: букмекеры назвали фаворита четвертьфинала ОИ-2024

Марокко — США: букмекеры назвали фаворита четвертьфинала ОИ-2024
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На Олимпийских играх наступило время для плей-офф футбольного турнира. 2 августа в матче 1/4 финала Марокко на стадионе «Парк де Пренс» будет играть с США. Начало встречи – в 16:00 мск.

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Букмекерские конторы считают фаворитами «атласских львов» и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 2.35. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2350 рублей.

Шансы американцев оценили в 3.05. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.35.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.85. Ставки на «обе команды забьют» принимают с коэффициентом 1.77.

Проход Марокко в следующую стадию оценён в 1.75, итоговый успех США идёт за 2.10.

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