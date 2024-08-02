Марокко — США: прогноз на матч 1/4 финала ОИ-2024

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на четвертьфинал ОИ-2024 Марокко – США.

Ставка: Марокко не проиграет + тотал больше 2.5 гола за 2.90.

Групповой этап американцы начали тревожно, проиграв с разгромным счётом сборной Франции – 0:3. Но с остальными двумя командами проблем они не испытали. Сначала они разгромили Новую Зеландию со счётом 4:1. Пропущенный мяч можно списать на расслабленность сборной США в концовке. Затем американцы победили Гвинею (3:0). Кевин Паредес стал автором дубля.

Джордже Михайлович стал сильным звеном в сборной. Он забил два мяча и сделал один голевой пас на ОИ-2024. В том числе благодаря его активным действиям и энергичной работе «звёздно-полосатые» заняли второе место в группе и вышли в плей-офф. Теперь американцам предстоит продемонстрировать своё мастерство в игре с одной из лучших африканских команд.

Марокко дарит своим болельщикам, да и всем, кто следит за Олимпиадой, потрясающие эмоции. Уже в матче 1-го тура «атласские львы» совершили сенсацию, победив Аргентину со счётом 2:1. Суфьян Рахими оформил дубль. Никто и подумать не мог, что 28-летний нападающий, выступающий в чемпионате ОАЭ, будет настолько хорош.

Проиграли марокканцы Украине со счётом 1:2, но пропустили очень обидный гол на 90+8-й минуте. Автором единственного гола за «атласских львов» вновь стал Суфьян Рахими. Пусть и с пенальти, но он его уверенно реализовал. В последней встрече сборная Марокко не спасовала и разгромила Ирак – 3:0.

Видно, что «атласские львы» способны на многое. Не стоит всерьёз воспринимать поражение от украинцев, гол от которых был пропущен настолько поздно. Победы в матчах с Ираком и тем более с Аргентиной о многом говорят. Соперники, которых обыграла сборная США, были на порядок слабее.

Все три встречи группового этапа как Марокко, так и американцев, заканчивались тоталом больше 2.5 мяча. Предстоящий матч вряд ли получится менее результативным. В качестве итоговой ставки предложим «Марокко не проиграет и тотал больше 2.5 мяча» за 2.90.