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«Уфа» — «Тюмень»: букмекеры назвали фаворита матча Первой лиги

«Уфа» — «Тюмень»: букмекеры назвали фаворита матча Первой лиги
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В Первой лиге пришло время для 4-го тура. 2 августа в одном из матчей «Уфа» будет принимать на стадионе «Нефтяник» «Тюмень». Начало встречи запланировано на 17:30 мск.

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Букмекерские конторы считают фаворитами «горожан» и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.85. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1850 рублей.

Шансы тюменцев оценили в 4.60. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.45.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча оценён букмекерами в 1.70.

Ставки на «обе команды забьют» принимают с коэффициентом 2.05. Если хотя бы одна из команд не сумеет отличиться, зайдёт коэффициент 1.83.

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