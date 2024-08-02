«Уфа» — «Тюмень»: прогноз на матч Первой лиги

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Первой лиги «Уфа» – «Тюмень».

Ставка: «Уфа» победит за 1.85.

Подопечные Евгения Харлачёва сначала сыграли вничью с «Аланией» (0:0), которая считается очень серьёзным соперником в Первой лиге и не первый сезон претендует на выход в РПЛ. Откровенно, встреча получилась невероятно скучной. Затем «Уфа» проиграла со счётом 1:2 «Нефтехимику».

Сыграло свою роль удаление, ведь до него «горожане» вели – 1:0. Оставшись в меньшинстве, они не смогли справиться с давлением соперника и пропустили два мяча. И наконец в последнем матче подопечные Харлачёва сыграли вничью с «Балтикой», нацелившейся к возвращению в РПЛ – 1:1. Конечно, преимущество калининградцев было колоссальным, но в защите уфимцы были надёжны и даже вели в счёте.

Теперь «Уфе» предстоит провести первый домашний матч в этом сезоне — с «Тюменью». Команда Игоря Меньщикова долгое время в минувшем розыгрыше Первой лиги претендовала на высокие места, но что-то сломалось или другие клубы сильно прибавили во второй части чемпионата.

Этот сезон для тюменцев начался с двух поражений и без забитых мячей. Сначала они проиграли «Нефтехимику» с разгромным счётом 0:3, а затем уступили «Алании» (0:1). В последней встрече подопечным Меньщикова удалось победить «Шинник» (2:0), для которого это поражение стало третьим подряд в новом сезоне. Особо гордиться нечем.

У «горожан» есть неплохие шансы добыть свою первую победу в этом розыгрыше Первой лиги на домашнем стадионе. Соперник более чем подходящий, плюс поможет атмосфера родных трибун, поддержка болельщиков. Ну и пора бы наконец-то выигрывать, чтобы оправдывать надежды. Предлагаем ставку на победу уфимцев за 1.85.