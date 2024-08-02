Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Япония — Испания: коэффициенты на четвертьфинал ОИ-2024

Япония — Испания: коэффициенты на четвертьфинал ОИ-2024
Комментарии

2 августа во Франции состоится матч 1/4 финала Олимпиады Япония — Испания. Начало игры намечено на 18:00 мск.

Материалы по теме
Марокко – США. Хакими и Рахими застанут американцев врасплох
Марокко – США. Хакими и Рахими застанут американцев врасплох

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом «Красную фурию»: поставить на победу испанцев можно с коэффициентом 1.93. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1930 рублей. Успех японцев оценён в 4.15. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Аналитики считают, что матч Япония — Испания не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.62.

Если забьют японцы, сыграет коэффициент 1.62. Гол испанцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Выход Японии в полуфинал ОИ-2024 идёт за 2.30, на итоговый успех Испании дают 1.65.

Материалы по теме
Япония — Испания. «Красная фурия» прорвётся в полуфинал ОИ-2024
Япония — Испания. «Красная фурия» прорвётся в полуфинал ОИ-2024
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android