Япония — Испания: прогноз на четвертьфинал ОИ-2024

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч 1/4 финала ОИ-2024 Япония — Испания.

Ставка: Испания победит за 1.93.

Сборная Японии прошла групповой этап ОИ-2024 уверенно. Сначала она крупно победила Парагвай (5:0), а затем выиграла у Мали (1:0) и Израиля (1:0). Соперники были очень разношёрстные, но у «синих самураев» к каждому нашёлся индивидуальный подход. У Японии подрастает весьма талантливое и перспективное поколение. Оно преуспевает в различных турнирах. В стране хорошо развивается футбол. Уровень Джей-лиги стремительно растёт, привлекая всё больше внимания.

У «синих самураев» всегда очень хорошо структурирована игра. Они проделывают большой объём командной работы, классно играют в пас. Многие японские футболисты обладают незаурядной техникой. Однако всего этого вряд ли хватит для того, чтобы совершить одну из главных сенсаций турнира.

Сборная Испании видится одним из основных претендентов на победу в ОИ-2024. Многие имена выступающих за олимпийскую сборную Испании футболистов уже на слуху. Например, играющие в «Барселоне» Эрик Гарсия и Пау Кубарси, Серхио Гомес, перешедший из «Ман Сити» в «Реал Сосьедад», и перебравшийся этим летом из «Браги» в «Жирону» Абель Руис.

И это только часть игроков «Красной фурии», которые имеют опыт выступлений на элитном уровне. Этим и хорош испанский футбол. Многие специалисты доверяют молодёжи, активно развивают её. Наставники привносят несоразмерный вклад в развитие футбола в стране.

Заключить пари на то, что Испания победит Японию, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93. Как бы здорово ни прогрессировали «синие самураи», «Красная фурия» в развитии футбола ушла далеко вперёд. Её молодёжь отлично закалена и подготовлена. Она обладает чемпионским опытом и менталитетом.