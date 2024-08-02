«Балтика» — «Черноморец»: прогноз на матч Первой лиги

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Первой лиги «Балтика» — «Черноморец».

Ставка: победа «Балтики» за 1.70.

«Балтика» начала сезон на удивление стабильно. Правда, выражается эта стабильность преимущественно в ничейных результатах. Калининградцы поделили очки с «Родиной» (0:0), «Сочи» (1:1) и «Уфой» (1:1).

По рисунку игры к «Балтике» нет никаких вопросов. Грищенко отладил хорошо функционирующий механизм. Команда классно смотрится в атаке и мало что позволяет создать у своих ворот. Уфимцы забили дальним ударом. Просто шикарно пробил Артём Гуренко. Такие не берутся.

Необходимо калининградцам прибавлять разве что в реализации моментов. Эта проблема донимала их в прошлом сезоне и не отпускает в текущем. Увы, большого количества забитых мячей от «Балтики» ждать не приходится. Тем не менее побеждать в матче с «Черноморцем» она просто обязана.

Для команды из Новороссийска начало сезона выдалось трудным. Сначала она уступила тульскому «Арсеналу» (0:1) и выступавшей в прошлом сезоне в третьем по значимости дивизионе России «Чайке» (1:2). Затем бело-синие в напряжённом матче победили «Урал» (3:2).

Минувший сезон бело-синие закончили на 15-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, лишь на одно очко опередив вылетевшие в третий по силе дивизион страны «Ленинградец» и «Волгарь». «Черноморец» по-прежнему видится одним из главных аутсайдеров.

Калининградцам срочно нужна победа. Дальше будут две выездные игры, в которых в случае потери очков во встрече с «Черноморцем» выиграть с психологической точки зрения будет труднее. Да и если калининградцы планируют возвращаться в РПЛ, пора набирать очки. Они уже сильно отстают от лидеров. Пора начинать навёрстывать упущенное. Клуб из Новороссийска выиграл только 2 из 17 матчей минувшего розыгрыша Первой лиги в гостях. На выезде он не очень опасен.