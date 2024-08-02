Франция — Аргентина: букмекеры назвали фаворита четвертьфинала ОИ-2024

2 августа на стадионе «Матмут-Атлантик» в Бордо состоится матч 1/4 финала Олимпиады Франция — Аргентина. Начало игры запланировано на 22:00 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу французов по итогам основного времени можно с коэффициентом 2.14.

Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2140 рублей. Успех аргентинцев оценён в 3.60. Ставки на ничью после двух таймов принимаются за 3.30.

Аналитики считают, что матч Франция — Аргентина не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76.

Если забьют французы, сыграет коэффициент 1.24. Гол аргентинцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.