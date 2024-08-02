Франция — Аргентина: прогноз на матч 1/4 финала ОИ-2024

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч ОИ-2024 Франция — Аргентина.

Ставка: Франция победит за 2.14.

На групповом этапе домашней Олимпиады французы победили США (3:0), Гвинею (1:0) и Новую Зеландию (3:0). Вместо Мбаппе приходится вести за собой национальную команду Александру Ляказетту и перешедшему летом из «Кристал Пэлас» в мюнхенскую «Баварию» 22-летнему одарённому полузащитнику Майклу Олисе.

Ляказетт записал на свой счёт забитый мяч и результативную передачу во встрече с США. Олисе сделал то же самое, но ещё отметился голевым пасом во встрече с Гвинеей. В матче с Новой Зеландией 33-летний нападающий не сыграл по решению тренерского штаба, а 22-летний полузащитник появился на поле только на 65-й минуте.

Эти решения не лишены смысла. Ляказетт и Олисе подходят к матчу 1/4 финала ОИ-2024 с отличным запасом энергии. С новыми силами они примутся разрывать оборону соперников и радовать результативностью. Опыт форварда и техника со скоростью хавбека — это бомбическое сочетание.

Сборная Аргентины менее уверенно прошла групповой этап ОИ-2024. Сначала она уступила Марокко (1:2), а затем победила одного из главных аутсайдеров — Ирак (3:1) и поехавшую на Олимпиаду в совершенно непонятной комплектации Украину (2:0). Будь в соперниках команды посильнее, бело-голубые могли бы не выйти в плей-офф.

Подопечные Хавьера Маскерано не показали выдающейся или хотя бы даже просто уверенной игры. Лидер национальной команды Хулиан Альварес во всех трёх матчах выступил в стартовом составе, провёл много времени на поле, но отметился только двумя результативными передачами во встрече с Ираком.

В таком составе бело-голубым вряд ли удастся избежать поражения в грядущем матче и вылета. Заключить пари на победу французов можно с коэффициентом 2.14.