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Букмекеры оценили шансы «Динамо» одержать третью победу подряд в РПЛ

Букмекеры оценили шансы «Динамо» одержать третью победу подряд в РПЛ
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3 августа на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Акрон» — «Динамо» Москва. Начало игры запланировано на 15:00 мск.

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Бело-голубые стартовали в РПЛ с двух побед, на счету «Акрона» три очка после двух туров.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.87. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1870 рублей.

Успех тольяттинцев оценён в 4.15. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Аналитики считают, что матч РПЛ «Акрон» — «Динамо» Москва получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.58.

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