«Акрон» — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч РПЛ «Акрон» — «Динамо».

Ставка: победа «Динамо» за 1.87.

Подопечные Заура Тедеева демонстрирую бесстрашную атакующую игру. У них хорошо получается создавать моменты, однако же в обороне у «Акрона» всё плохо. Его защитники часто ошибаются ввиду банальной нехватки опыта выступлений на таком высоком уровне.

«Динамо» начало новый сезон РПЛ с хорошей ноты. Оно победило «Факел» (3:1) и «Локомотив» (3:1). Однако затем последовало разгромное поражение во встрече 1-го тура группового этапа Кубка России со «Спартаком» (0:3). Неужели прозвучал первый тревожный звоночек? Проигрывать дерби с таким счётом непозволительно.

Оправдывает бело-голубых то, что они сыграли не основным составом. Во-первых, не вернулся из расположения национальной команды Фабиан Бальбуэна. Во-вторых, во встрече со «Спартаком» сыграл Игорь Лещук. В частности из-за его ошибок в прошлом сезоне «Динамо» упустило чемпионство.

В матче со «Спартаком» бело-голубые собранно и интересно смотрелись до первого пропущенного мяча. На 38-й минуте Лещук пропустил, отбил перед собой, прямо в ноги Манфреду Угальде. Далее бело-голубые «привезли» пенальти и получили третий мяч вдогонку.

В предстоящей встрече ничего подобного не предвидится. Летом «Динамо» подписало Андрея Лунёва. В первых двух встречах нового сезона чемпионата России он выступил очень здорово. Голкипер совершил несколько важных спасений и классно управлял защитной. Вратарь показал, что Марцел Личка может на него положиться.

Заключить пари на победу бело-голубых в грядущем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87. Ранее команды встречались только один раз. Тольяттинцы сенсационно выиграли, но то было в Кубке России. В РПЛ у них нет шансов.