«Урал» — «Сокол»: прогноз на матч Первой лиги

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Первой лиги «Урал» — «Сокол».

Ставка: «Урал» не проиграет + тотал меньше 2.5 гола за 1.85.

С «Соколом» у екатеринбуржцев могут возникнуть серьёзные проблемы, потому что клуб из Саратова во многом схож с «Черноморцем». Он — один из главных аутсайдеров, но есть несколько немаловажных нюансов.

Во-первых, у «Сокола» есть характер, а также потенциал для того, чтобы закрепиться в середине таблицы Первой лиги. Во-вторых, он восхитительно пользуется нестабильностью соперников в начале сезона, обеспечивая себе подушку безопасности в виде багажа очков.

Придерживаясь данной стратегии, по итогам минувшего сезона «Сокол» финишировал на 14-й строчке в турнирной таблице Первой лиги. Новый розыгрыш второго по значимости дивизиона России он начал с побед во встречах с «Енисеем» (1:0) и «КАМАЗом» (1:0), а также ничьей с «Чайкой» (1:1).

Прошлый сезон «Сокол» закончил в статусе одной из самых пропускающих команд Первой лиги. Из этого были сделаны соответствующие выводы. Летом клуб постарался как можно лучше усилить оборону. Селекционный отдел справился с этой задачей весьма неплохо.

«Сокол» в любом случае подходит к встрече в качестве аутсайдера. Однако нельзя исключать вероятности, что он сумеет за счёт слаженной игры вторым номером отнять очки у «Урала». Заключить пари на то, что екатеринбуржцы не проиграют и тотал меньше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85.