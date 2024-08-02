Эксперты назвали фаворита олимпийского футбольного турнира перед 1/4 финала

Сегодня на Олимпиаде в Париже пройдут четвертьфиналы футбольного турнира у мужчин. Букмекеры принимают ставки на победителя турнира.

Фаворитом считают хозяев Олимпиады. Сделать ставку на победу сборной Франции можно с коэффициентом 3.00. Французы выиграли все три матча в группе, не пропустив ни одного мяча. В 1/4 финала они сыграют с Аргентиной, на которую дают коэффициент 5.50. После скандального поражения от Марокко аргентинцы победили Ирак и Украину и прошли дальше.

Поставить на сборную Испании можно за 4.00. Испанцы неожиданно уступили Египту в группе, но выиграли два других матча и прошли в плей-офф. Они сыграют с Японией, которая выиграла все три матча в своём квартете. Поставить на чемпионство японцев предлагают с котировкой 15.00.

На сборную Марокко можно сделать ставку за 9.00. Марокканцы сыграют со сборной США, шансы которой оценили в 18.00.

Наконец, в ещё одной паре 1/4 финала сойдутся Египет и Парагвай. На египтян можно поставить с коэффициентом 15.00, а команду защитника «Динамо» Фабиана Бальбуэны считают главным аутсайдером, поставить на эту сборную можно за 20.00.