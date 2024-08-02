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Япония — Испания: прогноз Дарьи Мироновой на матч 1/4 финала Олимпиады-2024

Япония — Испания: прогноз Дарьи Мироновой на матч 1/4 финала Олимпиады-2024
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Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч ОИ-2024 Япония — Испания.

Ставка: ТМ 3 за 1.30.

«Японцы не знают поражений и не пропустили ни одного мяча на групповой стадии: 1:0 с Израилем, 1:0 с Мали и 5:0 с Парагваем. У них одинаковое количество голов со своими конкурентами. Также Япония выработала тенденцию забивать большую часть своих голов во второй половине.

Испанцы пропустили в каждом матче и забивали тоже. Конечно, давления и ожидания от сборной Испании намного выше. Вылет на этой стадии станет сенсацией. Команда уступила в последнем групповом матче египтянам 1:2. Но для них этот результат ничего не значил. Плюс тренер сделал 10 замен в составе, каждый получил шанс размяться. В старте ожидается появление Фермина Лопеса, который забил четыре из своих последних шести голов после 55-й минуты. Хотя на этой Олимпиаде свой единственный мяч он забил в первом тайме.

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
02 августа 2024, пятница. 18:00 МСК
Япония U23
Не начался
Испания U23
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Нюансов много. Японцы хорошо помнят своё поражение от испанцев на Олимпиаде-2020. Они играют системно, дисциплинированно и выглядят как единый механизм. Есть подозрения на то, что у Ямамото, лидера сборной, отличавшегося в первых двух матчах, есть травма. Он не закончил встречу против Израиля. У Японии есть глубина. Принципиальность встречи зашкаливает, поэтому не ожидаю обилия голов. Всё будут решать детали.

Прогноз погоды обещает жару; все будут нацелены провести грамотную, но быструю встречу без дополнительного времени. В этой игре всё может решить один мяч. Испанцам нужно быть предельно внимательными и сконцентрированными каждую секунду, японцы не упустят возможности на контратаку и традиционно будут терпеливыми. Такая игра ведёт к низам. ТМ 3», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».

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