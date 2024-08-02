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Египет — Парагвай: прогноз Дарьи Мироновой на игру 1/4 финала ОИ-2024

Египет — Парагвай: прогноз Дарьи Мироновой на игру 1/4 финала ОИ-2024
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Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч ОИ-2024 Египет — Парагвай.

Ставка: обе забьют за 1.83.

«Египет неплохо провёл групповую стадию, одержав две победы (1:0 над Узбекистаном и 2:1 — над Испанией) и сыграв вничью с Доминиканой (0:0). Команда отличается терпеливой обороной и, скорее всего, закрутит гайки сопернику в глухой засаде. Южноамериканской команде нужно это понимать и искать свои моменты. Главная атакующая надежда — Марсело Фернандес. На его счету три гола.

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
02 августа 2024, пятница. 20:00 МСК
Египет U23
1-й тайм
0 : 0
Парагвай U23

Парагвай с двумя успехами (1:0 с Мали и 4:2 — с Израилем) и одним крупным поражением в матче с Японией (0:5). Эта цифра наводит на размышления о качестве обороны парагвайцев. Также им не хватает стабильности в нападении. Это те детали, которые могут подвести команду на этом этапе. Сборная выступает на Олимпиаде впервые с 2004 года, когда ей удалось выиграть серебро. Наставник с тех пор не изменился. Правда, изменились сам футбол и состав. Оба соперника высоко мотивированы и имеют шансы использовать оплошности друг друга. Обе забьют», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».

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