«Уфа» — «Тюмень»: прогноз Семёна Зигаева на матч Первой лиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Первой лиги «Уфа» — «Тюмень».

Ставка: ТМ 2 за 2.20.

«Уфа» после возвращения в Первую лигу пока не может найти себя и далека от той команды, которая ещё несколько лет назад играла в еврокубках. 15-е место по итогам трёх туров, всего два забитых мяча, правда, и пропущено три, но два очка в активе — вряд ли на такой багаж рассчитывал прославленный в прошлом игрок, а ныне тренер «Уфы» Евгений Харлачёв. В прошлом туре его команда гостила в Калининграде. На гол Артёма Гуренко хозяева ответили мячом за авторством Сергея Пряхина. Итог — 1:1 в матче с «Балтикой», что, наверное, можно считать приемлемым результатом.

«Тюмень» в этом розыгрыше Первой лиги стартовала ужасно: гостевые 0:3 от «Нефтехимика» Кирилла Новикова и домашнее поражение 0:1 от «Алании». Второе даже обиднее, тюменцы имели больше моментов, а пропустили на четвёртой компенсированной минуте от Тараса Гаглоева. В прошлом туре «Тюмень» отправилась в Ярославль и, несмотря на ужасную реализацию, набрала первые очки в сезоне. Оливье Кенфак и Александр Коротаев стали авторами голов, а команда Игоря Меньщикова победила и поднялась на 12-ю позицию.

Обе команды пока мало забивают — по два мяча, причём «Тюмень» смогла отличиться лишь в последнем туре. Да и пропускают уфимцы и их ближайшие гости не так много — три и четыре соответственно. Давайте выберем вариант тотал меньше 2», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».