Эксперты назвали шансы Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер выйти в финал Олимпиады

Сегодня на Олимпиаде в Париже пройдёт матч 1/2 финала женского парного разряда в теннисе. Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с испанским дуэтом Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо.
Букмекеры считают россиянок небольшими фаворитами. Поставить на то, что Андреева и Шнайдер пройдут в финал, можно с коэффициентом 1.65. Шансы испанского дуэта оценили в 2.15.
На то, что испанки выиграют хотя бы один сет, можно сделать ставку за 1.45. Победа россиянок в двух партиях идёт за 2.55. И это наиболее вероятный точный счёт встречи, по оценке аналитиков.
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В четвертьфинале Мирра Андреева и Диана Шнайдер прошли чешский дуэт Барбора Крейчикова/Катержина Синякова. Букша и Соррибес-Тормо на чемпионском тай-брейке сломили сопротивление украинских сестёр Киченок.
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