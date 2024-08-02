Букмекеры оценили шансы Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер выиграть Олимпиаду-2024

В женском парном разряде в теннисе на Олимпиаде в Париже близка развязка. Впереди полуфиналы, и в одном из них сыграет российский дуэт Мирра Андреева/ Диана Шнайдер. Букмекеры принимают ставки на их чемпионство.

Поставить на то, что россиянки завоюют золотые медали, можно с коэффициентом 4.50. В полуфинале Мирра и Диана сыграют с испанками Кристиной Букшей и Сарой Соррибес-Тормо. Вероятность успеха этой пары оценили котировкой 4.70.

По оценке аналитиков, фаворит — итальянская пара Сара Эррани/Ясмин Паолини. Поставить на итальянок предлагают за 2.25. В своём полуфинале они сыграют с чешским дуэтом Каролина Мухова/Линда Носкова. Золотые медали этой пары оценили коэффициентом 5.40.

Андреева и Шнайдер проводят первый совместный турнир.