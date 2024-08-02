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«Балтика» — «Черноморец»: кто фаворит матча Первой лиги, какие прогнозы и ставки

«Балтика» — «Черноморец»: кто фаворит матча Первой лиги, какие прогнозы и ставки
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2 августа в Калининграде на стадионе «Ростех Арена» состоится матч 4-го тура Первой лиги «Балтика» — «Черноморец». Начало игры запланировано на 20:00 мск.

В прямом эфире матч «Балтика» — «Черноморец» покажут на телеканал «Матч!».

Эксперты считают явными фаворитами хозяев: поставить на победу калининградцев можно с коэффициентом 1.70. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1700 рублей.

Россия — Мелбет Первая лига . 4-й тур
02 августа 2024, пятница. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Черноморец
Новороссийск
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Успех клуба из Новороссийска оценён экспертами в 5.00. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Балтика» — «Черноморец» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

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