«Зенит» — «Ростов»: прогноз на матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Ростов».

Ставка: победа «Зенита» и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.

«Зенит» классно усилился летом. Настолько, что не замечает в начале нового сезона никого на своём пути. В РПЛ петербуржцы разгромили «Крылья Советов» (4:0) и «Рубин» (4:0), а в Кубке России — «Факел» (3:0). Ещё они уверенно победили «Краснодар» (4:2) в матче за Суперкубок страны.

У «Зенита» образовалась огромная глубина состава, с которой можно смело рассчитывать на победу во всех турнирах. Если в прошлом сезоне команде часто не хватало креативности от плеймейкеров, то с приобретением Максима Глушенкова этот вопрос утратил актуальность.

Валерию Карпину остаётся только позавидовать Сергею Семаку. В составе его команды нет такого количества элитных футболистов, за счёт которых можно было бы усилить игру. Летом «Ростов» укрепил состав бывшим полузащитником ЦСКА Константином Кучаевым, приобрёл несколько легионеров и ещё арендовал парочку игроков.

Начали сезон жёлто-синие неровно. В РПЛ они потеряли очки во встрече с ЦСКА (0:0) и обыграли не успевшие привыкнуть к пережитым летом переменам «Крылья Советов» (3:1), а в Кубке России уступили «Локомотиву» (0:1). Железнодорожники выступили основным составом. Это отчасти оправдывает ростовчан.

Поставить на победу петербуржцев и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Ожидается очень интересная насыщенная событиями игра. У «Ростова» есть характер. Пусть избежать поражения не выйдет, но он точно навяжет борьбу и создаст проблемы.

Жёлто-синие не выиграли ни 1 из 10 последних очных встреч. Семь из этих матчей получились результативными. Есть все основания полагать, что и грядущая игра порадует изобилием голов.