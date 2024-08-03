Букмекеры предсказали точный счёт матча «Зенит» — «Ростов»

3 августа на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Ростов». Начало игры запланировано на 17:30 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают явными фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.33. Это примерно 76% вероятности.

Успех ростовчан оценён в 12.2 (7%). Ставки на ничью принимаются за 5.60 (17%).

Аналитики считают, что матч чемпионата России «Зенит» — «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40.

Наиболее вероятный исход — 2:0 в пользу «Зенита» (6.00). Победа «Зенита» 1:0 идёт за 6.70, на точный счёт 3:1 в пользу сине-бело-голубых дают 7.90.