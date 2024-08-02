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«Зенит» — «Ростов»: прогнозы и ставки букмекеров на матч РПЛ

3 августа на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Ростов». Начало игры запланировано на 17:30 мск.

«Зенит» после двух туров занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с шестью очками и разницей голов 8:0.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.33. Это примерно 76% вероятности.

Успех ростовчан оценён в 12.2 (7%). Ставки на ничью принимаются за 5.60 (17%).

Аналитики считают, что матч РПЛ «Зенит» — «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.58.