«Рубин» — «Химки»: прогноз на матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Химки».

Ставка: обе забьют за 1.90.

Рашид Рахимов точно не терял зря времени во время межсезонья. «Рубин» стартовал с победы в матче с «Пари НН» со счётом 4:2. Со стороны такой результат кажется впечатляющим. Но нижегородцы подошли к сезону в ужасной форме и продолжают проигрывать, много пропуская. Вот только они умудрились забить два мяча в ворота казанцев – это нехороший знак.

Сразу после этой победы «Рубин» разгромно проиграл «Зениту» со счётом 0:4. Рашид Рахимов не стал скрывать, что его подопечные не контролировали многие эпизоды, позволяли сопернику вольно действовать в штрафной. Ладно есть проблемы в защите, но ведь и реализация подвела, хотя моменты были.

Наконец, в минувшей встрече в Кубке России переживающий из-за поражения от «Зенита» казанский клуб разгромил скромный «Акрон» — 4:0. Мотивация казанцев была заметна. Они старались как можно чаще наносить удары по воротам. Несмотря на 0 в графе пропущенных голов, подопечные Рахимова неоднократно пугали болельщиков, допуская ошибки в своей штрафной.

Химчане вяло стартовали в новом сезоне чемпионата России, сыграв вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1), не реализовав два пенальти, и уступили «Спартаку» со счётом 1:3. У красно-чёрных прибавилось опыта. Денис Глушаков провёл весь матч с «Оренбургом» в Кубке России, и другие футболисты после победы со счётом 1:0 отметили, что он много подсказывал, и всё по делу.

Ещё не раз выручит Антон Заболотный, а недавно клуб объявил о переходе на правах аренды Зелимхана Бакаева из «Зенита». Неплохое усиление. Как видим, ресурсов у команды более чем достаточно. Пусть много ветеранов, но все они в хорошей форме. Хочется взять в этой встрече ставку на «обе забьют» с коэффициентом 1.90. «Рубин» допускает ошибки и не перестанет этого делать, а «Химки» способны на большее. Да и в принципе во всех трёх встречах нового сезона они забивали.