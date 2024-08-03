Букмекеры предсказали точный счёт матча «Рубин» — «Химки»

3 августа в матче 3-го тура РПЛ на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани сойдутся «Рубин» и «Химки». Начало игры запланировано на 20:00 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами казанцев и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 2.00. В случае выигрыша выплата с 1000 рублей составит 2000 рублей.

Шансы красно-чёрных оценили в 3.90. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.60.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.79. Ставки на «обе команды забьют» принимают с коэффициентом 1.90.

Самый вероятный исход — ничья 1:1 (6.20). На победу «Рубина» со счётом 1:0 дают 6.50, а точный счёт 2:1 в пользу казанцев оценён в 8.50.