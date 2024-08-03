«Манчестер Сити» — «Челси»: коэффициенты букмекеров на матч

4 августа в товарищеском матче «Манчестер Сити» будет играть с «Челси» на стадионе «Огайо» в Коламбусе (США). Начало встречи – в 0:30 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами «горожан» и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 2.05. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2050 рублей. Шансы «синих» оценили в 3.10. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.55.

Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.45. Если хотя бы одна из команд не сумеет отличиться, сыграет коэффициент 2.50.

Заключить пари на гол в каждом тайме предлагают за 1.50.