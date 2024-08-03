«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз на матч 4 августа

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на товарищеский матч «Манчестер Сити» — «Челси».

Ставка: обе команды забьют не меньше двух голов за 3.55.

Встреча с «Челси» станет последней для «Манчестер Сити» в турне по США. После неё 10 августа состоится матч за Суперкубок Англии с «Манчестер Юнайтед». И как к нему подготовились «горожане»? Пропустили девять мячей в трёх играх, пусть и предсезонных.

«Челси» проводит предсезонную подготовку под руководством нового тренера. Команду летом возглавил Энцо Мареска. К слову, дебют у него получился совсем неудачным, но потребовалось время для освоения на новом месте. В этом нет ничего плохого.

Сначала «аристократы» сыграли вничью с «Рексемом» со счётом 2:2, а затем проиграли «Селтику» с разгромным счётом— 1:4. Нкунку в этих двух матчах стал автором двух голов. Главное, чтобы в этот раз его навыки оказались полезными во время сезона АПЛ. Ну и, конечно же, чтобы не было травм.

Мареска успокаивал болельщиков и обещал, что все проблемы будут решены в скором времени. Особое внимание тренер должен был уделить защите. Видимо, не соврал, потому что минувшую встречу «Челси» выиграл у «Америки» со счётом 3:0. Мексиканский клуб оказался под мощным прессингом и не смог ничего с этим поделать. Вновь забил Нкунку.

У нас есть все предпосылки ожидать от предстоящей встречи изобилия голов и моментов. Гвардиола по-прежнему не сможет рассчитывать на Фила Фодена, Хулиана Альвареса, Бернарду Силву, Кевина Де Брёйне и не только. Однако есть Эрлинг Холанд, Джек Грилиш, Оскар Бобб и Джеймс Макэйти. Разве этого недостаточно?

В итоге мы предлагаем поставить на весьма неожиданный вариант – «обе забьют больше 1.5 мяча» с коэффициентом 3.55. Все три товарищеские встречи небесно-голубых заканчивались с таким исходом. Да и «Челси» показывает высокую результативность. В особенности Нкунку.