«Барселона» — «Реал»: ставки и коэффициенты букмекеров на матч в США

4 августа в товарищеском матче «Барселона» будет играть с «Реалом» на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде в рамках предсезонного турне по США. Начало встречи – в 2:00 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами мадридцев и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 2.30. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 2300 рублей.

Шансы каталонцев оценили в 2.60. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.85.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.65. Ставки на «обе команды забьют» принимают с коэффициентом 1.43.

Если хотя бы одна из команд не сумеет отличиться, зайдёт коэффициент 2.60. Гол в каждом тайме оценён в 1.45.