«Барселона» — «Реал» Мадрид: прогноз на матч 4 августа

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на товарищеский матч «Барселона» — «Реал».

Ставка: ничья за 3.85.

Сначала «Реал» разгромил «Альбасете» (3:0), но гордиться тут нечем. Соперник гораздо слабее. На днях подопечные Карло Анчелотти проиграли «Милану» (0:1). Сказалось отсутствие важных футболистов, среди которых Беллингем, Винисиус Жуниор и Родриго. Последние двое, если верить информации, должны вернуться к «эль класико».

Зато сыграл с «дьяволами» Эндрик. И пусть результативными действиями не отметился, но получил похвалу от Карло Анчелотти. Пока же настоящий «Реал» мы увидеть не сможем из-за отсутствия многих важных футболистов. Приходится выручать тем, кто поехал в турне по США. Опыт Куртуа и Модрича должен помочь в «эль класико». Но его может быть недостаточно.

«Барселона», в свою очередь, не может похвастаться громкими трансферами. Всё самое интересное впереди. Летом команду возглавил Ханс-Дитер Флик. Немецкий специалист уже сказал, что хочет видеть от каталонского клуба в первую очередь голы, а не игру в касание и владение мячом. Вот это уже интересно!

По крайней мере, в минувшем товарищеском матче с «Манчестер Сити» получилось классно. Сине-гранатовые сыграли вничью в основное время с небесно-голубыми со счётом 2:2, а затем выиграли серию 11-метровых – 4:1. Кто-то скажет, что у «горожан» был не основной костяк, но ведь у каталонцев тоже не все игроки вернулись в состав.

Итак, медленно приближаемся к подведению итогов. Встречи «Барселоны» и «Реала» — это всегда нечто особенное. Даже если они товарищеские – это абсолютно неважно. Мы считаем, что силы распределятся поровну и нас ждёт упорный матч, который завершится вничью. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 3.85.