«Акрон» — «Динамо»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Акрон» – «Динамо» в 3-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: обе забьют за 1.60.

«Очень интересно посмотреть на «Акрон» на фоне «Динамо». Играть будут в Самаре. И это, конечно, будет жирный минус для тольяттинского клуба. Да, в Самаре будут команду поддерживать, но не так, как в Жигулёвске на небольшой арене с искусственным газоном. Соперникам «Акрона» будет проще, и к газону привыкать не придётся.

Но новичок РПЛ уже заявил о себе, одержал первую победу, да и вообще приличный футбол показывает. Видна мысль тренера, футболисты понимают, что от них хотят. Да, где-то действуют чересчур авантюрно, как с «Локомотивом», но зато матчи интересные, зрелищные. И игра с «Динамо» исключением не будет, учитывая, в какой футбол играют бело-голубые.

У москвичей постепенно возвращаются лидеры. Но не все в форме, не все готовы играть по 90 минут. И защита пока ещё в экспериментальном виде. «Локомотив» много прощал в прошлом туре, но всё-таки забил. «Спартак» уже не простил совсем. Думаю, что и «Акрон» этому «Динамо» забьёт. У него есть игра в атаке. Но и команда Лички, конечно, без гола не уйдёт, когда сильнейшие начнут матч с первых минут. Со «Спартаком» состав был совсем уж экспериментальным.

Так что ставлю на «обе забьют», — приводит слова Титова «РБ Спорт».