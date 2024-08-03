«Акрон» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Акрон» – «Динамо» в 3-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Динамо» за 1.93.

«3-й тур Мир РПЛ стартует в Самаре: на «Солидарность Арене» «Акрон», где он теперь будет принимать своих соперников, сыграет с московским «Динамо». Динамовцы и «Акрон» не лучшим образом сыграли на неделе в Кубке. «Акрон» проиграл в Казани 0:4, а «Динамо» проиграло в дерби «Спартаку» — 0:3. Реакция должна быть и у тех, и у других. Разумеется, там были смешанные составы. Разумеется, кому-то дали поиграть из тех, кто играет в чемпионате мало. У динамовцев сейчас возвращаются потихонечку все отсутствующие. За исключением Бальбуэны, практически все остальные уже в строю. И Маричал тренируется, и Карраскаль тренируется, и Лаксальт должен быть готов к этой игре, и Чавес уже после возвращения сыграл против «Спартака», поэтому потихонечку жизнь налаживается. Ну и учитывая, что динамовцы неплохо стартовали, надо продолжать в том же духе.

Да, «Акрон» — команда самобытная, команда очень приличная, играющая, с большим количеством новичков. Очень интересный тренер у тольяттинцев — Заур Тедеев. Но у «Акрона» не будет преимущества домашнего стадиона, как это, например, могло бы быть в Жигулёвске на искусственном поле. Здесь класс «Динамо» должен сказаться. Динамовцы очень неплохо действуют в атаке, да, подвела реализация в игре со «Спартаком», но думаю, что всё можно будет компенсировать в матче с «Акроном».

На мой взгляд, «Динамо» просто сильнее, чем «Акрон». И динамовцы это постараются продемонстрировать и доказать на «Солидарность Арене». Победа «Динамо» в матче с «Акроном» за 1.93», — приводит слова Генича «РБ Спорт».