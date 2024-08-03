«Акрон» — «Динамо»: прогноз Романа Гутцайта на игру 3-го тура РПЛ

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч РПЛ «Акрон» — «Динамо».

Ставка: ТБ 3.5 за 2.45.

«В 3-м туре российского чемпионата «Акрон» у себя на поле, ну как у себя на поле, в Самаре будет играть эта команда, примет московское «Динамо». В первых двух турах «Акрон», честно говоря, понравился. Для новичка РПЛ четыре гола в двух матчах, причём два из них были забиты в Москве в ворота «Локомотива». Два были забиты на выезде на новом стадионе воронежского «Факела». Мне кажется, это очень хороший показатель того, насколько интересная, открытая и атакующая команда у Тедеева в нынешнем сезоне. Поэтому за «Акроном» наблюдать приятно и одновременно интересно.

Московское «Динамо» на старте сезона тоже идёт очень уверенно. Команда одержала несколько побед в чемпионате. Кубковый матч со «Спартаком», я думаю, логичнее поставить за скобки, там было слишком серьёзное изменение основного состава от Марцела Лички, поэтому анализировать стоит те две игры, которые динамовцы провели именно в РПЛ. Они разгромили «Факел» уже к перерыву домашнего матча, и потом динамовцы тоже показали себя в 2-м туре типичной командой Марцела Лички, которая много моментов создаёт, много моментов допускает у своих ворот, но победа над «Локомотивом» была. При этом победа с тремя забитыми мячами и одним пропущенным.

Так что, мне кажется, есть основания полагать, что «Акрон» и «Динамо» вполне могут выдать очередной результативный матч. И мне кажется, что здесь даже можно ждать больше трёх голов в этой игре. Поэтому мой прогноз, что тотал больше 3.5 вполне может сыграть в матче «Акрон» — «Динамо», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».