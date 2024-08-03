«Акрон» — «Динамо»: ставка Александра Мостового на матч 3-го тура РПЛ в Самаре

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Акрон» — «Динамо».

Ставка: победа «Динамо» за 1.93.

«Акрон» примет дома «Динамо» в 3-м туре чемпионата России. Пока обе команды выступают не так, как многие ожидали. Тольяттинцы оставили от своей игры не такое уж плохое впечатление. Так что сейчас москвичам, думаю, будет не так уж просто.

«Акрон» пока является «ярким пятном» этого розыгрыша чемпионата России. Команда впервые играет на таком высоком уровне, но она не боится этого. Клуб уже встретился с топовым коллективом, с «Локомотивом», с которым он всё равно сыграл высоко и активно. Да, в итоге клуб проиграл 2:3, но всё равно отметился неплохой игрой, пусть и рискованной.

Во 2-м туре РПЛ подопечные Тедеева и вовсе смогли набрать три очка. Не пропустили от «Факела» они, а сами забили дважды – 2:0. Да, на неделе «Акрон» играл с «Рубином» в Кубке России, и там всё не так хорошо сложилось для тольяттинцев – 0:4. Но и в этом матче команда свои моменты имела и могла не так уж разгромно проигрывать.

От «Динамо» тоже необычные впечатления пока что. Да, состав клуба немного изменился, но основной костяк остался. В РПЛ максимальные шесть очков подопечные Лички набрали – 3:1 с «Факелом» и 3:1 с «Локомотивом». Но в обеих встречах могли и ничьи быть в итоге, не настолько уверенными были победы бело-голубых.

И проблемы «Динамо» в обороне особенно стали видны в матче Кубка России со «Спартаком». В первые 15-20 минут ещё не так плохо выступали подопечные Лички, давили, созидали. Но вот затем инициатива перешла на сторону соперника. Совсем исчезли моменты динамовцев, которые ещё и в обороне стали ошибки допускать. Своими же шансами в атаке, которые «Спартак» всё равно предоставлял, бело-голубые не воспользовались и проиграли 0:3.

Да, после Кубка России «Динамо» не кажется очевидным фаворитом тут. Но я всё равно верю тут в успех команды Лички. Тяжело ей определённо будет с «Акроном», который в обороне отсиживаться не любит, как мы увидели. Но свои три очка коллектив из Москвы всё равно наберёт, я считаю», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».