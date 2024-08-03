«Акрон» — «Динамо»: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Акрон» — «Динамо».

Ставка: «Динамо» не проиграет и тотал больше 2.5 за 2.10.

«Тольяттинский «Акрон» неплохо ворвался в элиту российского футбола. Уже в первом туре дебютант выдал яркий выездной матч против «Локомотива» в Черкизове. Правда, количество моментов во втором тайме не переросло в качество, а итогом стало поражение 2:3. Зато во втором туре «Акрон» гостил в Воронеже. «Факел» в конце второго тайма остался в меньшинстве, а команда из Тольятти этим воспользовалась — первая победа в РПЛ. А вот кубковая игра не получилась. «Рубин» и создавал больше, и с реализацией у коллектива Рахимова было все в порядке, а в итоге «Акрон» первый в истории для себя матч Пути РПЛ закончил катастрофой в виде 0:4.

«Динамо», упустившее в прошлом чемпионате победу в последнем туре и довольствовавшееся лишь бронзой, здорово стартовало в новом сезоне. В первом туре бело-голубые не замечали сопротивление «Факела» и лишь удаление Фомина позволило воронежцам чуть скрасить ситуацию — победа москвичей 3:1. Неделей спустя динамовцы повторили счет в дерби против «Локомотива», но по игре это был совсем другой матч. 1:1 к перерыву, а дальше железнодорожники транжирят моменты, а бело-голубые свои реализуют и побеждают. Уже тогда были вопросы к игре команды Марцела Лички. Посреди недели им пришлось играть против «Спартака» и получить трижды, но что ужаснее для поклонников «Динамо» — красно-белые победили абсолютно заслуженно.

Обе команды в начале сезона здорово играют в атаку, правда в кубковых матчах и «Динамо», и «Акрон» не забили, но это как раз нам в плюс. Редко бывает, что атакующие команды два раза подряд уходят с поля без голов. Бело-голубые еще и фаворит, потому наш вариант — «Динамо» не проиграет и тотал больше 2,5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».