«Зенит» — «Ростов»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ в Санкт-Петербурге

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Зенит» – «Ростов» в 3-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.95.

«Многие говорят, что этот матч – первая настоящая проверка для «Зенита» в этом сезоне. В какой-то мере соглашусь. «Ростов» Карпина показывает хороший футбол, интересный. Есть тренерские идеи, которые команда старается воплотить. Мы видели, какие трудности были у «Зенита» в конце прошлого сезона, когда в последнем туре играли с ростовчанами.

Но сейчас другой «Зенит». Лидеры в прекрасном состоянии. Глушенков в сумасшедшей форме, забивает и забивает. Бразильцы выкладываются, не грустят. И с таким «Зенитом» играть, конечно, гораздо тяжелее. «Ростов» к тому же не закрывается, выходит из обороны через пас. Учитывая, что новый вратарь у них, думаю, не раз и не два зенитовцы ростовчан накроют и выжмут из этого максимум.

Не верю, что у «Ростова» в гостях получится «Зенит» с его подбором игроков, сумасшедшей скамейкой остановить. Поэтому беру победу хозяев с форой (-1.5). 3:1 – самый вероятный счёт, на мой взгляд», — приводит слова Титова «РБ Спорт».