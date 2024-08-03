«Зенит» — «Ростов»: прогноз Алексея Андронова на встречу РПЛ

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Ростов».

Ставка: «Зенит» не проиграет и ТБ 2.5 за 1.82.

«Зенит» — «Ростов» — матч РПЛ. Ну, понятное дело, что к «Ростову» внимание всегда большое, потому что главный тренер сборной с ним работает. Начало сезона немножко натужное. И главное, что в «Ростове» перестраивается, это игра в обороне. И там новые люди на вратарской позиции.

«Зенит» начал, конечно, с места в карьер, и сейчас он выглядит намного свежее, намного мощнее своих соперников во всех матчах. Игра домашняя. Я думаю, что для «Зенита», разумеется, она весьма принципиальная.

Мне кажется, что «Ростов» не будет закрываться, для Карпина это было бы как-то странно – приехать и только лишь бороться за ничью. Надо искать свои какие-то контршансы. Я думаю, что «Зенит» забьёт, и, скорее всего, не один раз. И, исходя из этого, моя ставка — «Зенит» не проиграет и тотал больше 2.5» с коэффициентом 1.82. Как самый худший вариант, наверное, для петербуржцев я могу допустить ничью 2:2. А так, мне кажется, 2:1 или 3:1, даже, может быть, и с крупным счётом 3:0 «Зенит» выиграет, потому что пока он в основном крупные счета демонстрирует», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».