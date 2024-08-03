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«Зенит» — «Ростов»: прогноз Сергея Дурасова на матч чемпионата России 3 августа

«Зенит» — «Ростов»: прогноз Сергея Дурасова на матч чемпионата России 3 августа
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Комментатор Сергей Дурасов дал прогноз на матч 3-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов» 3 августа.

Ставка: индивидуальный тотал «Зенита» больше 2.5 за 2.35.

«Зенит» на старте этого сезона выглядит командой без слабых мест. Спад, безусловно, придёт, всегда приходит, но не сейчас. Тем более что «Ростов» сыграет смело, не изменяя себе, вне зависимости от счёта на табло. Уровень исполнителей «Зенита» несопоставимо выше, прессинг и контр-прессинг выстроен здорово, а значит, количество ошибок в обороне «Ростова», предположительно, возрастёт.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На мой взгляд, тут всё очевидно. Голов будет много. Возьму индивидуальный голевой тотал «Зенита» больше 2.5 гола за коэффициент 2.35», — приводит слова Дурасова «РБ Спорт».

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