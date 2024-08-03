«Зенит» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на центральный матч тура РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Ростов».

Ставка: «Зенит» не проиграет и ТБ 2.5 за 1.89.

«Встречаются команды, которые на старте сезона, мне кажется, готовы лучше остальных – это, разумеется, «Зенит», который выигрывает и не пропускает, за исключением матча за Суперкубок, и «Ростов», который на старте сезона тоже неплох, даже несмотря на поражение в матче с «Локомотивом». «Ростов» всегда играет смело против «Зенита».

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Мы вправе ждать футбол результативный и футбол, насыщенный событиями, не только забитыми мячами, но и опасными моментами, и, соответственно, яркостью. Поэтому, на мой взгляд, «Зенит» не проиграет дома, потому что он чрезвычайно хорош на старте сезона, но игра получится весёлая. Мой прогноз на эту встречу – «Зенит» не проиграет и в матче будет забито больше 2.5 мяча», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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