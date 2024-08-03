«Зенит» — «Ростов»: прогноз Виктора Гусева на игру РПЛ 3 августа

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Ростов».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.75.

«Зенит» в этом чемпионате впервые проводит матч на своём поле. В соперниках будет «Ростов» Валерия Карпина. У питерцев всё прекрасно. До этого были две победы с общим счётом 8:0 в РПЛ и победа в Кубке России над «Факелом». В кубковой игре питерцы вышли не в оптимальном составе, но это им не помешало добиться результата. В Суперкубке со счётом 4:2 был повержен «Краснодар». Как мы видим, чемпион очень силён.

«Ростов» занимает четвёртое место в РПЛ. Была довольно достойная ничья с ЦСКА, когда ростовчане смотрелись лучше, и победа в Самаре. В Кубке проиграли «Локомотиву» и не смогли забить. Однако надо отметить, что «Локо» играл основным составом, а Карпин выпустил резервистов. Это поражение, конечно, не слишком приятно, но потенциал виден.

В последнем очном матче в заключительном туре предыдущего чемпионата «Зенит» победил на своём поле и стал чемпионом. До этого соперники сыграли вничью. «Зенит» силён, у него есть дуэт Вендела и Глушенкова, который много забивает. Есть лучший бомбардир прошлого сезона Кассьерра, который уже забил пару мячей.

Вспомним, что «Ростов» не может одолеть «Зенит» на протяжении 10 матчей подряд и в шести из них проиграл. При этом в личных встречах очень часто забивали обе команды. Комличенко и Голенков могут доставить проблемы обороне питерцев. Скорее всего, «Зенит» победит, ведь сильнее по составу и набрал отличную форму. Поэтому подумаем, что голов будет достаточное количество. Не пропускать всегда у питерцев не получится», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».