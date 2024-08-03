«Зенит» — «Ростов»: ставка Романа Павлюченко на матч 3-го тура чемпионата России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Ростов».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.95.

«Зенит» сыграет с «Ростовом» 3 августа в 3-м туре чемпионата России. Думаю, тут фаворит очевиден. Не вижу, за счёт чего гости могут навязать борьбу лидеру турнира.

«Зенит» продолжает своё победное шествие. На неделе клуб прервал свою серию побед, в которых он забивал по четыре мяча – обыграл в Кубке России «Факел» «всего лишь» со счётом 3:0. До этого питерцами были поочерёдно разгромлены «Краснодар» (4:2), «Крылья Советов» (4:0) и «Рубин» (4:0).

Конечно, просто в сумасшедшей форме находятся подопечные Семака. Думаю, уже ни у кого не возникает сомнений по поводу того, кто является главным претендентом на победу в РПЛ, да и в Кубке России.

«Ростов» пока смотрится не так уверенно, особенно на фоне «Зенита». Очень неспешно и осторожно начала сезон команда Карпина. Сперва была нулевая ничья с ЦСКА, где обе команды ждали ошибок друг друга. После этого ростовчане уже смогли набрать три очка, выиграв у «Крыльев Советов» (3:1), хотя матч там тоже был равным.

На неделе «Ростов» встречался ещё с одним тяжёлым соперником в Кубке России – с «Локомотивом». И там почти без шансов было для коллектива. Только в начале игры подопечные Карпина давили, но затем инициативу перехватили железнодорожники, которые контролировали игру почти до конца – 1:0 в итоге.

К этому противостоянию «Зенит» подходит в статусе одного из лидеров РПЛ. Пока только «Динамо» набрало за два тура столько же очков. «Ростов» же с четырьмя очками идёт не настолько ниже – на четвёртой позиции.

Думаю, тут сенсации не стоит ждать. Да, «Ростов» — крепкий коллектив, способный контролировать игру и не давать свободы сопернику. Однако ранее команда Карпина не смогла справиться и с менее тяжёлыми противниками. А сейчас им предстоит играть в гостях у коллектива, забивающего по три-четыре мяча каждую игру.

Так что ставлю на успех «Зенита» с форой (-1.5) мяча», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».