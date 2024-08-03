«Зенит» — «Ростов»: ставка Эльвина Керимова на игру чемпионата России в Санкт-Петербурге

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Ростов».

Ставка: победа «Зенита» и ТБ 2.5 за 1.97.

«Зенит» и «Ростов» сойдутся 3 августа в 3-м туре Премьер-Лиги. Питерцы — пока лучшая команда на старте чемпионата. «Зенит» всё время забивает много, играет зрелищно. Клуб играет здорово, комбинирует быстрые и лёгкие атаки. Вписался Глушенков, который классно сыгрался с Венделом. Мы увидели это после побед, в которых «Зенит» забивал по четыре мяча — в Суперкубке, два матча чемпионате.

В Кубке клуб тоже выиграл у «Факела», но впервые не забил четыре – только три. В общем, конечно, не так страшно. Произошла такая победа, несмотря на то что Сергей Семак ротировал состав, дал поиграть тем, кто играет мало. Да, во втором тайме уже и появлялись основные игроки, выходили на замену. В общем, «Зенит» очень уверен в себе.

«Ростов» тоже проводил матч на Кубок — с «Локомотивом». Валерий Карпин, в общем, дал понять, что для него главное — это чемпионат. По составу было понятно, он не был основным у команды. «Ростов» проиграл «Локомотиву». Но я думаю, что тренер не сильно расстроился. Для него важнее играть с «Зенитом» сейчас. Основные игроки отдохнули, восстановились и сыграют с чемпионом на его поле.

В целом пока «Ростов», если говорить о чемпионате, неплох. Да, ничья с ЦСКА. Это был матч, в котором ростовчане доминировали, пусть и не смогли забить. Была и уверенная победа над «Крыльями Советов». Так что «Ростов» оставляет приятное впечатление.

Но думаю, что все команды чемпионата с «Зенитом» сложно сравнивать. И я бы не стал здесь ничего мудрить. Я бы взял комбинированную ставку — победа «Зенита» и тотал голов в матче больше 2.5», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».