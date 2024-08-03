«Рубин» — «Химки»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Казани

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Рубин» – «Химки» в 3-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Рубина» за 1.99.

«Очень любопытная встреча нас ждёт в Казани, где «Рубин» сыграет с подмосковными «Химками». «Химки» одержали первую победу в сезоне, с трудом в самой концовке забив в ворота «Оренбурга» в кубковой встрече. «Рубин» играл домашний матч против «Акрона» и выиграл уверенно, крупно, но без своих лидеров. Вуячич был в запасе, Даку и Вада вообще в заявку не попали, и примечательно, что вернулся Иву, это большое подспорье для нынешнего «Рубина». Очень крепкая, очень сбалансированная команда у Рашида Рахимова. И против соперника, который пока ещё свою игру ищет, мне кажется, «Рубин» должен воспользоваться теми проблемами небольшими, которые у «Химок» сейчас есть.

Да, есть подкрепление у химчан, и на этой неделе интересных новых футболистов взяли. И из сборной Панамы подъехал футболист, и воспитанник мадридского «Реала» пришёл, и объявили о переходе Зелимхана Бакаева. Это всё замечательно, но не в этот раз, не на старте сезона. «Химки», откровенно говоря, не очень понравились в игре со «Спартаком», не всё удачно было в игре против махачкалинского «Динамо».

Я думаю, что «Рубин» на данный момент просто более мускулистый, нежели подмосковные «Химки», хотя «Химки», конечно, будут по сезону добавлять. Мой прогноз: «Рубин» в Казани эти «Химки» должен обыграть. Победа «Рубина» за 1.99», — приводит слова Генича «РБ Спорт».