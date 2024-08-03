«Рубин» — «Химки»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Химки».

Ставка: победа «Рубина» 2:1 за 7.80.

«Рубин» и «Химки» сойдутся в 3-м туре чемпионата России. Я тут отдаю предпочтение хозяевам поля. Подмосковный клуб пока как-то совсем неуверенно выступает.

Хотя свою первую победу всего пару дней назад подопечные Франка Артиги добыли. Впрочем, виктория коллектива над «Оренбургом» была в рамках Кубка России – 1:0. Учитывая то, как команды там попадают в плей-офф, я бы пока слишком серьёзно этот турнир не рассматривал. Да и, справедливости ради, оренбуржцы очень неплохо выступили, много моментов имели и как минимум на ничью наиграли.

В РПЛ «Химки» же пока идут без побед. В 1-м туре они не смогли обыграть другого новичка турнира – «Динамо» Махачкала. Хотя стоит отметить, что подмосковный клуб имеет уже опыт игры в РПЛ, да и несколько ветеранов у него в составе есть. Сказать такое же про махачкалинцев нельзя, и то они всё равно сыграли вничью. Во 2-м же туре команда ожидаемо была обыграна «Спартаком» (1:3).

У «Рубина» же пока есть одна неудача в этом сезоне. Но это была игра с «Зенитом» во 2-м туре РПЛ. Сейчас трудно назвать команду в РПЛ, которая может навязать борьбу питерцам. Так что и у подопечных Рахимова шансов не было – 0:4. Тут стоит рассмотреть две другие игры коллектива. И в них у «Рубина» уже дела шли намного лучше. Что говорить, если за два матча клуб забил восемь голов – 4:2 с «Пари НН» в РПЛ и 4:0 с «Акроном» в Кубке России.

Как по мне, команда из Казани намного лучше выступает, чем «Химки». Новичку этого сезона пока трудно приходится, плюс игроки не самые молодые в составе. Со временем, может быть, подопечные Артиги и начнут набирать стабильно очки. Сейчас же «Рубин» намного сильнее. Поставлю на его победу с точным счётом 2:1», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».