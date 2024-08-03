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«Рубин» — «Химки»: прогноз Егора Титова на матч 3-го тура РПЛ в Казани

«Рубин» — «Химки»: прогноз Егора Титова на матч 3-го тура РПЛ в Казани
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Рубин» – «Химки» в 3-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Рубина» и ТМ 3.5 за 2.55.

«Химки» на старте сезона оставляют грустное впечатление. Слабый матч со «Спартаком», поражение без шансов. С Махачкалой где-то не повезло с пенальти, но и проиграть могли тоже. Да, сейчас победили с горем пополам в кубковой встрече, но этот матч я бы не учитывал, там почти все команды сильно меняли свой состав. «Рубин» в Кубке России вообще разгромил «Акрон», играя без лидеров.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Химки
Химки
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П1
X
П2

Я думаю, «Рубин» в домашней встрече явный фаворит. Проиграли без шансов «Зениту», но это «Зенит», с ним сейчас в России тяжело бороться. Тот разгром должен лишь мотивировать казанцев, на мой взгляд. Выйдут отдохнувшие лидеры Даку, Вада — и они сделают результат. «Химки» и в организации уступают, и по составу слабее.

Поставлю на победу «Рубина» через тотал меньше 3.5. Рахимов после 0:4 обратит внимание на оборону. А в атаке, как я уже сказал, есть кому делать результат», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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