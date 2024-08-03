«Рубин» — «Химки»: прогноз Семёна Зигаева на встречу чемпионата России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» – «Химки».

Ставка: победа «Рубина» и ТБ 1.5 за 2.45.

«Стартовали в Премьер-Лиге казанцы с весёлой и голевой игры в Нижнем Новгороде. Моментов команды создавали примерно поровну, но «Рубин» забил четырежды, а «Пари НН» лишь дважды. Следующий тур команда Рашида Рахимова провалила, и не сказать, что она выглядела сильно хуже, но 0:4 сложно списать на что-то. Главный тренер казанце лишь отметил, что класс исполнителей у «Зенита» выше. В Кубке России «Рубин» чуть исправился перед своими болельщиками, разгромив «Акрон» 4:0.

«Химки» после года отсутствия в элите нашего футбола вернулись в РПЛ. В 1-м туре они играли против другой команды, поднявшейся из Первой лиги, махачкалинского «Динамо». Итоговые 1:1 говорят лишь о реализации подмосковной команды, ведь в том матче они не забили пенальти дважды. Затем был матч со «Спартаком», который прибавлял по ходу встречи и в итоге победил 3:1, а мог и крупнее. Зато в Кубке России «Химки» одержали первую победу в сезоне, гол Бутты Магомедова на 90-й минуте принес им этот успех.

И «Рубин», и «Химки» в начале сезона стараются играть в атаку, при этом допускают приличное количество моментов у своих ворот. Хозяева — фавориты, если вынести за скобки матч против «Зенита», где они всё равно создавали моменты, то команда Рашида Рахимова играет здорово. Победа «Рубина» и тотал больше 1.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».