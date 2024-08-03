Фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч РПЛ «Зенит» — «Ростов»

3 августа состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Ростов». Начало игры — в 17:30 мск. Ты можешь получить фрибет от букмекера БЕТСИТИ до 2000 рублей за первую ставку. Нужно только выполнить простые условия:

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«Зенит» классно усилился летом. Настолько, что не замечает в начале нового сезона никого на своём пути. В РПЛ петербуржцы разгромили «Крылья Советов» (4:0) и «Рубин» (4:0), а в Кубке России — «Факел» (3:0). Ещё они уверенно победили «Краснодар» (4:2) в матче за Суперкубок страны.

У «Зенита» образовалась огромная глубина состава, с которой можно смело рассчитывать на победу во всех турнирах. Если в прошлом сезоне команде часто не хватало креативности от плеймейкеров, то с приобретением Максима Глушенкова этот вопрос утратил актуальность.

Валерию Карпину остаётся только позавидовать Сергею Семаку. В составе его команды нет такого количества элитных футболистов, за счёт которых можно было бы усилить игру. Специалисту приходится полагаться на молодёжь и прикладывать много усилий для её развития.

Летом «Ростов» укрепил состав бывшим полузащитником ЦСКА Константином Кучаевым, приобрёл несколько легионеров и ещё арендовал парочку игроков. Практически всем новобранцам нужно время на адаптацию в клубе и набор формы.

Начали сезон жёлто-синие неплохо, но и не лучшим образом. В РПЛ они потеряли очки во встрече с ЦСКА (0:0) и обыграли не успевшие привыкнуть к пережитым летом переменам «Крылья Советов» (3:1), а в Кубке России уступили «Локомотиву» (0:1).

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