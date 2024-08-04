Букмекеры оценили шансы ЦСКА победить «Оренбург»

4 августа на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Оренбург». Начало игры запланировано на 15:30 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.64. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1640 рублей.

Успех оренбуржцев оценён в 5.80. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Аналитики считают, что матч РПЛ ЦСКА — «Оренбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.59. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Если хотя бы одна из команд не сумеет отличиться, зайдёт коэффициент 1.92.