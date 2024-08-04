ЦСКА — «Оренбург»: прогноз на матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Оренбург».

Ставка: ничья за 4.30.

Сербский специалист ставит ориентированный на результат футбол. Его мало заботят зрелищность и результативность. Даже не основным составом у ЦСКА были шансы зацепиться как минимум за ничью с «Краснодаром». Был момент с отменённым из-за офсайда голом, а ещё в нескольких эпизодах армейцев подкачало завершение.

«Оренбургу» весьма близка тактика Марко Николича. Давид Деограсия пользуется аналогичной. Испанский специалист спас клуб от вылета в прошлом сезоне и продолжает развивать успех в новом розыгрыше РПЛ. Его подопечные победили «Спартак» (2:0) и сыграли вничью с «Ахматом» (0:0).

В Кубке России оренбуржцы уступили «Химкам», но эту встречу можно смело вынести за скобки, потому что они выступили далёким от основного составом. РПЛ у Деограсии в приоритете. Он дал ведущим футболистам возможность перевести дух перед важным матчем с ЦСКА.

В минувшем розыгрыше РПЛ оренбуржцы не проиграли ЦСКА. Они дважды зацепились за ничью. У Деограсии здорово получается настраивать команду на встречи с сильными соперниками. Испанский специалист умеет подобрать правильные слова для того, чтобы добиться от футболистов полной самоотдачи.

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин на вопрос о работе Деограсии ответил, что к испанскому специалисту нет никаких претензий. Команда не показывает яркого футбола, но регулярно отнимает очки у лидеров и не видится аутсайдером РПЛ. Заключить пари на то, что в грядущем матче будет ничья, можно с коэффициентом 4.30.